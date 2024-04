Mare pulito lungo la costa di Silvi, il Comune: "Buone prospettive per l'estate in arrivo"

Il mare di Silvi è pulito e non presenta particolari criticità sul fronte dell'inquinamento e della balneabilità. A dirlo il sindaco Andrea Scordella che ha commentato i dati diffusi dall'Arta sulla qualità delle acque lungo la costa abruzzese:

"Dagli esami dei campioni di acqua prelevati a più riprese in 100 punti della costa abruzzese, soprattutto nelle zone interessate da fiumi, corsi d’acqua e scoli a mare dove negli anni scorsi erano state registrate situazioni di

inquinamento, è emerso che lungo tutta la spiaggia del nostro Comune non ci sono casi di inquinamento di alcun genere e che il nostro mare è balneabile e sicuro sotto il profilo igienico sanitario. La buona notizia è stata accolta con viva soddisfazione dagli operatori turistici e dai cittadini in quanto si aggiunge alle buone prospettive per la prossima stagione balneare derivate dall’andamento delle prenotazioni via internet da parte di turisti che stanno scegliendo la nostra città e la nostra spiaggia per trascorrere le loro ferie. "

Scordella ha proseguito:

“Che il nostro mare è uno dei migliori della regione lo sapevamo già da diversi anni. Oggi, superati in parte i problemi finanziari, guardiamo con fiducia all’imminente stagione estiva per la quale stiamo pianificando nel migliore dei modi possibili le azioni di manutenzione del patrimonio comunale, dei parchi, delle strade, delle piazze e della spiaggia, grazie alle maggiori risorse disponibili. L’estate 2024 sarà anche diversa da quella dell’anno scorso, quando la nuova giunta si insediò a stagione inoltrata, per quanto attiene il cartellone degli eventi estivi perché abbiamo la possibilità di pianificarlo per tempo e perché potremo contare sulla collaborazione di alcune

organizzazioni di categoria e di associazioni che operano nel nostro territorio.

Un segno del cambiamento di tendenza in meglio per il turismo a Silvi lo abbiamo percepito dalla costatazione che è la prima volta che a Silvi si realizzano manifestazioni ricreative, musicali e culturali fin dal mese di aprile e ne è la prova anche che nei recenti week end si sono rivisti nella nostra città tanti turisti quanti non se vedevano da anni”.