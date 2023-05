Marcozzi sul sistema idrico abruzzese: "È il momento giusto per agire e risolvere i problemi dei cittadini"

La giunta regionale e il consiglio devono mantenere centrale il tema della corretta gestione dell'acqua e del miglioramento della rete idrica regionale. A dirlo la consigliera regionale e presidente della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica Sara Marcozzi, che ha partecipato all'evento organizzato all'Aquila "Digitalizzazione delle reti idrauliche” nel quale sono intervenuti anche il presidente della Regione Marco Marsilio e il vicepresidente Emanuele Imprudente.

La Marcozzi ha chiesto l'istituzione di una commissione permanente che si occupi del tema:

"In Abruzzo c’è oggi una congiuntura favorevole come mai prima. Ci sono fondi a disposizione per quasi mezzo miliardo di euro tra Pnrr e altre linee di finanziamento e c’è anche una volontà politica evidenziata dal voto favorevole di tutta la maggioranza all’istituzione della commissione permanente nella giunta per il regolamento. All’utilizzo idropotabile dell’acqua, si unisce la gestione delle conseguenze dell’emergenza meteo che si è abbattuta sull’Italia e sull’Abruzzo. Assistiamo a un'alternanza tra fasi di siccità e temporali straordinari, con enormi quantità di acqua che cadono in sempre meno giorni, causando danni ingentissimi. Sono due estremi opposti di un solito fenomeno, il cambiamento climatico, che causa gravi conseguenze sul territorio e che dobbiamo essere in grado di gestire. Una commissione permanente potrà avere proprio il ruolo di mettere tutto a sistema, per il bene dell’intero territorio. È questo è il momento di non tirarsi indietro”