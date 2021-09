La consigliera Marcozzi (M5s) torna sugli orari dei voli Ita Pescara - Milano: "Penalizzano solo gli abruzzesi"

I nuovi orari dei voli Ita (ex Alitalia) fra Pescara e Milano penalizzano gli utenti e gli albergatori abruzzesi. Lo ha detto la consigliera regionale e capogruppo del M5s Sara Marcozzi che replica ad alcune dichiarazioni fatte dal presidente Saga Vittorio Catone in merito alla cancellazione del volo delle 19, che ha parlato di risvolti potenzialmente positivi per il nostro territorio.

La Marcozzi infatti sostiene che l'impossibilità di poter fare il viaggio per Milano in giornata dal 15 ottobre in poi è uno svantaggio evidente per l'utenza abruzzese, mentre per chi parte da Milano la permanenza in Abruzzo si riduce ad una notte invece di due come avviene attualmente.

“Dal 15 ottobre, giorno del definitivo passaggio da Alitalia a Ita, i nuovi orari prevederanno un volo di partenza da Pescara per Linate alle ore 16.55, mentre il ritorno Linate-Pescara sarà effettuato alle 15.10 del giorno seguente. Ciò significa che gli abruzzesi dovranno sicuramente pernottare almeno una notte, se non addirittura due, in Lombardia. Dall'altra parte, invece, chi farà la tratta in senso opposto, partendo da Milano con destinazione Pescara, avrà il tempo congruo per poter limitare il proprio pernottamento a una sola notte”.

Non solo i viaggiatori saranno penalizzati, spiega la Marcozzi, ma anche gli albergatori che vedono perdere una parte del giro d'affari collegato ai voli Pescara - Milano.

"Per questo rinnovo l'invito a tutte le parti in causa, sia alla giunta regionale che al presidente di Saga Catone, ad attivarsi subito e a difendere i diritti dei nostri tanti pendolari. Non dimentichiamo che tra loro, oltre ai lavoratori, ce ne sono molti che devono recarsi nei centri d'eccellenza del Nord d'Italia per svolgere importanti analisi mediche, anche di natura oncologica. È dovere dei nostri amministratori tutelarli con ogni strumento a disposizione"