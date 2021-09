La denuncia della consigliera Marcozzi (M5s): "Dieci milioni di aiuti alle imprese fermi per colpa della giunta Marsilio"

Dieci milioni di euro di fondi destinati micro, piccole e medie imprese abruzzesi ancora fermi al palo a causa dell'immobilismo e dell'inerzia della giunta Marsilio. L'accusa arriva dal capogruppo alla Regione del M5s Sara Marcozzi, che parla di una situazione inaccettabile dopo che il provvedimento è stato approvato in consiglio regionale e rimasto bloccato in qualche cassetto della Regione, in uno stallo inaccettabile.

Le associazioni di categoria hanno inviato una lettera per evidenziare la mancata applicazione della legge regionale del 18 maggio per le imprese danneggiate dalla pandemia e dalle conseguenti chiusure e restrizioni.

“Il testo parlava esplicitamente di disposizioni urgenti e di un limite di 15 giorni a disposizione della giunta per provvedere “alla riprogrammazione delle risorse e alla definizione degli strumenti più efficaci a dare una risposta alle esigenze di liquidità”. Un tempo che non è minimamente stato rispettato, tanto che le imprese sono ancora in attesa.

Eppure il Movimento 5 Stelle aveva fatto la propria parte con responsabilità anche in quell'occasione, rinunciando a ogni forma di ostruzionismo per arrivare a un testo che consentisse lo stanziamento di risorse fresche in tempi brevi. Abbiamo tenuto un comportamento assai diverso da quello che ha da sempre Fratelli d'Italia nei confronti del governo nazionale. Invece di sbraitare nelle piazze e sulla stampa slogan buoni per il consenso ma inutili per le tasche degli abruzzesi, abbiamo agevolato l'iter della legge con un approvazione unanime nello spazio di poche ore. Purtroppo però, in Abruzzo la lentezza della giunta blocca ogni forma di sostegno”.

La Marcozzi auspica un intervento immediato per dare un sostegno concreto al tessuto economico regionale, con un fatto che resta grave e che ha ripercussioni sulle casse delle imprese per colpa della giunta regionale.