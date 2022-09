Marcozzi (Impegno Civico) dopo la prima seduta della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica: "Situazione pesante"

Tantissimi problemi scoperti dopo appena una seduta della commissione regionale d'inchiesta sull'emergenza idrica. A dirlo la presidente della commissione Sara Marcozzi, di Impegno Civico, dopo la prima riunione della commissione che dovrà fare il punto della situazione sul fronte della gestione dell'acqua nel nostro territorio, facendo emergere le criticità presenti. E proprio dopo la seduta, la Marcozzi ha spiegato che si è scoperto che in nessuna delle società pubbliche di gestione presenti in Abruzzo è stato assunto un ingegnere idraulico.

"Abbiamo anche scoperto che le società di gestione per trasmettere i dati relativi alle situazioni contabili e sui bilanci di gestione, hanno impiegato fino a 6 mesi per far arrivare i numeri all'Ersi. Situazioni davvero pesanti mentre per la Ruzzo si è scoperto che l'annuncio fatto del ribasso del 10% delle tariffe per gli utenti non poteva essere fatto, in quanto di fatto non c'è stata alcuna riduzione in quanto non è compito della società ma è compito dell'Ersi e di Arera. Infine il presidente di Ersi ci ha spiegato che Cam il consorzio acquedottistico della Marsica è a rischio fallimento. Pensavamo che sei mesi erano pochi per sviscerare tutte le problematiche del sistema idrico abruzzese, forse sono troppi considerando tutte le criticità già emerse dopo una sola seduta"