Marcozzi sull'alta velocità ferroviaria Pescara - Roma: "Salvini dica all'Abruzzo se il progetto si farà"

Anche la consigliera regionale Sara Marcozzi, presidente della commissione per l'emergenza idrica, interviene dopo le parole del ministro Matteo Salvini, riguardanti la fattibilità del progetto riguardante l'alta velocità ferroviaria fra Pescara e Roma. Il ministro delle infrastrutture e trasporti aveva parlato di molte criticità dopo aver analizzato il dossier, e ora la Marcozzi chiede a Salvini di essere chiaro per capire se queste criticità si possono risolvere o meno:

“Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dica all'Abruzzo se è in grado di risolvere le criticità che sarebbero emerse sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara. Il compito di chi ricopre ruoli di governo è quello di superare gli ostacoli, non di limitarsi a indicarli e metterli in pubblica piazza come a cercare giustificazioni. Parliamo di un'infrastruttura determinante per lo sviluppo del nostro territorio, per cui ci battiamo da anni e che non può essere messa adesso in discussione, specialmente dopo gli impegni assunti in ogni campagna elettorale. Le complessità e le difficoltà sono alla base dell'attività politica, ma se un'opera viene ritenuta strategica a tutti i livelli, e si stanziano fondi pubblici per realizzarla, deve essere lo Stato ad assumersi la responsabilità di portarla avanti cercando gli strumenti idonei per superare gli ostacoli. "

Per la Marcozzi, vanno risarciti i cittadini interessati dai lavori, con cui occorre dialogare assieme alle parti in causa, per ottenere il miglior risultato possibile per l'Abruzzo:

"E mi auguro che, almeno stavolta, le speranze non svaniscano nel vuoto"

