Marco Cappato a Pescara per promuovere il referendum sull'eutanasia legale

Mercoledì 8 settembre l'esponente dell'associazione Luca Coscioni incontrerà la stampa al tavolino posizionato in corso Umberto, all'angolo con viale Regina Margherita, dalle ore 19:30

Marco Cappato arriva a Pescara per promuovere il referendum sull'eutanasia legale. Mercoledì 8 settembre l'esponente dell'associazione Luca Coscioni incontrerà la stampa al tavolino posizionato in corso Umberto, all'angolo con viale Regina Margherita, dalle ore 19:30. Sarà possibile firmare per il referendum dalle ore 17 a mezzanotte.

Maggiori informazioni sul quesito referendario sono disponibili su https://referendum. eutanasialegale.it/.