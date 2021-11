L'ex sindaco Alessandrini tra i fondatori del progetto “Polis 305 Spazio Civico”

L'ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini figura tra i fondatori del progetto politico “Polis 305 Spazio Civico”. La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 1° dicembre alle ore 11 nella sala “Spagnoli” del palazzo del consiglio regionale, a L'Aquila.

All'iniziativa, che abbraccia le quattro province abruzzesi, hanno aderito anche Americo Di Benedetto, Gianguido D'Alberto e Antonio Luciani, quest'ultimo ex primo cittadino di Francavilla al Mare. Dunque Marco Alessandrini si prepara a tornare in pista dopo il parziale ritiro dalla politica che era seguìto alla sua decisione di non ricandidarsi, nel 2019, né alla guida del Comune nè come consigliere.