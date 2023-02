Nuovi marciapiedi, lavori e potature dei pini a Marina di Città Sant'Angelo [FOTO]

Lavori di riqualificazione in corso alla Marina di Città Sant'Angelo, nell'ambito del piano di rifacimento delle strade e piazze predisposto dall'amministrazione comunale. Il sindaco Matteo Perazzetti ha fatto sapere che sono stati completati gli interventi per realizzare i marciapiedi in via del Porto Romano:

"La costruzione del marciapiede che sostituisce i pali precedentemente adibiti a delimitare il passaggio pedonale, così da potenziare la sicurezza dell'intera zona. Inoltre, sono stati sistemati la linea di drenaggio dell'acqua e l'asfalto. Tutto ciò anche per mitigare i problemi che colpiscono da sempre la zona, ovvero quello degli allagamenti e del deterioramento del manto stradale. Una serie di migliorie che portano la contrada di Marina ad una sua riqualificazione."

Nei giorni scorsi, sempre a Marina di Città Sant'Angelo, erano stati potati i pini in via Matrino (nazionale Adriatica) per garantire la massima sicurezza per i veicoli e cittadini in transito.