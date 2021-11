Dalla Regione 300 mila euro al Comune per realizzare i marciapiedi nella zona nord di San Silvestro

La Regione Abruzzo ha stanziato 300 mila euro destinati al Comune di Pescara, per la realizzazione dei marciapiedi nella zona nord di San Silvestro. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Eugenio Seccia, aggiungendo che il finanziamento si va a sommare ai 150 mila euro già messi a disposizione dall'amministrazione comunale, e che rappresenta un'opera fondamentale per aumentare la sicurezza per i cittadini e dell'intero quartiere sul fronte della viabilità.

Seccia ha ringraziato il presidente Marco Marsilio e il presidente del consiglio comunale Lorenzo Sospiri, ricordando che un anno fa aveva inviato la richiesta dei fondi all'ente regionale in una situazione ancora di pre dissesto finanziario per il Comune:

"Per tale ragione ho chiesto l’intervento del presidente Sospiri al fine di rendere certo un finanziamento dedicato alle infrastrutture di San Silvestro con l’inserimento nella legge di bilancio 2021-2023 della Regione Abruzzo di un capitolo ad hoc per la realizzazione dei marciapiedi nella zona di San Silvestro colle che oggi ne è priva. Nelle more di apertura di un confronto collaborativo con la Regione, l’amministrazione comunale ha nel frattempo compiuto un primo passo, stanziando in bilancio la somma di 150mila euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi già esistenti.

Oggi è invece arrivata la decisione del governatore Marsilio, inoltrata direttamente dal presidente Sospiri che, in una nota indirizzata al sindaco Masci, ha comunicato che, nella costante attenzione dedicata al potenziamento del sistema infrastrutturale regionale, ha avviato una fitta interlocuzione con il competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al fine di intercettare ogni opportunità finanziaria a vantaggio delle amministrazioni locali. In tal senso è stata recentemente proposta dal Governo regionale al Dicastero una prima fase di approvvigionamento di risorse per opere che hanno il carattere della estrema valenza e strategicità per gli Enti locali."

La richiesta ha avuto esito positivo e Seccia ha parlato di un risultato d'eccellenza per il territorio ringraziando gli amministratori regionali per l'impegno profuso.