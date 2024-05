Marcello Antonelli e Maria Rita Carota passano a Forza Italia e saranno candidati alle prossime elezioni comunali

Forza Italia ufficializza due nuovi ingressi nel partito a poco più di un mese dalle elezioni comunali. Marcello Antonelli presidente uscente del consiglio comunale e Maria Rita Carota assessore uscente nella giunta Masci con deleghe alla cultura, patrimonio e servizi cimiteriali sono fatti entrati nel partito forzista.

"Entrambi saranno candidati alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno, apportando un contributo sicuramente importante a quella che si annuncia come una squadra di candidati, uomini e donne, di grande forza e incisività all’interno della coalizione di centrodestra. Si tratta in realtà di un ritorno ‘a casa’ dopo una breve parentesi esperienziale sempre all’interno della coalizione di centrodestra. Un ritorno maturato a conclusione di un mandato elettorale, dunque rispettando sempre la volontà degli elettori, e che ora consente ad Antonelli e Carota di riprendere con serenità ed entusiasmo il nuovo percorso in Forza Italia.

Siamo certi che sapranno dare un significato puntuale alla propria presenza nella lista azzurra, contribuendo, con tutti gli altri candidati, a dare una spinta propulsiva al successo della coalizione e alla conferma del sindaco Carlo Masci nella carica di primo cittadino di Pescara”.