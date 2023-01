Parte la manutenzione del verde nella zona della Marina di Città Sant'Angelo

Al via una serie di lavori di manutenzione del verde sul territorio di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Matteo Perazzetti. In particolare, gli interventi si concentreranno per ora nella zona della Marina, dove è stata avviata la potatura dei pini marittimi nell'area giochi della scuola materna. Le vie dove interverranno gli operai del Comune sono: via Salara, viale Matrino, via XXIV Maggio, viale Petruzzi, viale D'Annunzio.

"La manutenzione degli spazi verdi preme da sempre all'amministrazione, che mantiene con costanza il ciclo di potature degli alberi in tutto il territorio, sia per risaltarne la bellezza, ma anche soprattutto per evitare tutte quelle problematiche legate alla trascuratezza di tali aree." Gli interventi sono particolarmente importanti proprio sui pini marittimi, soggetti per la loro conformazione spesso a problematiche relative alla stabilità.