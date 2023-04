GIampietro (Pd): "Il più grande intervento di manutenzione stradale fallisce alla prima pioggia, è peggio di prima" [FOTO]

Via Rigopiano, via Di Sotto, via Raiale e il ponte di Capacchietti. Si riferiscono a queste strade in particolare le foto pubblicate dal capogruppo comunale del Partito democratico Piero Giampietro sulla sua pagina social con cui denuncia quello che sarebbe il risultato del piano di manutenzione straordinaria delle strade della città su cui è stato investito un milione 236mila euro, ovvero “il più imponente intervento di manutenzione stradale degli ultimi 20 anni”, scrive su facebook.

“Ci avevano raccontato che era iniziata una colossale azione di manutenzione stradale, con tanto di conferenza stampa e selfie di sindaco, assessori e consiglieri di centrodestra – commenta in una nota Giampietro -. L’effetto però è durato il tempo di un acquazzone, con le strade ridotte in condizioni addirittura peggiori di prima, con una pericolosità crescente non solo per gli automobilisti, ma per chiunque si azzardi a girare la città in scooter, in bicicletta, in monopattino, e senza alcuna indicazione di pericolosità specialmente nei quartieri meno centrali come i Colli, la zona ospedale, San Donato, Pescara nord, la zona stadio, la Tiburtina, Villa del Fuoco. Non voglio neppure immaginare cosa possa succedere in quelle strade con il buio. Questo – aggiunge - è il risultato di quattro anni senza alcuna manutenzione, con la concentrazione di tutte le risorse economiche sul cantiere infinito di viale Marconi che continua a divorare il bilancio comunale”:

“E pensare che in nome dell’esigenza di manutenzione hanno anche deciso di svendere l’ex casa di riposo di via Arapietra, che poteva ospitare molte strutture pnrr (piano di ripresa e resilienza) risparmiando i parchi cittadini – torna a ribadire toccando un altro argomento su cui l'opposizione ha sempre sollevato polemiche -. Ai pescaresi, ormai lasciati a se stessi, suggeriamo di usare la massima prudenza nelle strade della nostra città, molto più del normale, perché le condizioni sono di una pericolosità estrema”.