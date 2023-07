Sulla manutenzione delle strade cittadine Forza Italia chiede di istituire una task-force

Il gruppo consiliare di Forza Italia interviene sulle condizioni "critiche" della manutenzione delle strade cittadine, chiedendo "un confronto sereno con l’assessore delegato Sulpizio e, nel frattempo, l’istituzione di una task force tecnico-politica per essere di supporto a un settore comunale che, evidentemente, versa in seria difficoltà nello stilare una programmazione di precedenze e priorità. Una difficoltà che rischia però di avere conseguenze pesanti sul territorio".

In una nota, i consiglieri azzurri rimarcano che “la situazione rasenta ormai l’emergenza che non può essere ignorata, ma va piuttosto affrontata e risolta, anche facendo quadrato attorno a un assessorato che evidentemente è in difficoltà. Da settimane riceviamo foto, immagini, segnalazioni dei cittadini per buche, fossi e voragini che si aprono lungo le vie. Tra le più preoccupanti quelle di via Marconi che, dopo due settimane, sono ancora lì: la prima tra via Marconi e via Filippo Masci, peraltro piccola traversa molto trafficata per la presenza di alcuni esercizi commerciali e istituti scolastici, un fosso che appare oggi segnalato con quattro transenne bianche e il classico nastro bianco e rosso, utile a non far finire auto, ciclomotori, ciclisti e pedoni dentro la buca, ma solo se si trattasse di una soluzione momentanea. Pochi metri e dinanzi al Bar Nuvola Rossa c’è un’altra segnalazione mobile, addirittura finita a terra a ricoprire la voragine più estesa sull’asfalto, bloccata solo da un sacchetto di sabbia, chiaramente una situazione di criticità per il transito dei mezzi costretti a fare gimcanes per evitare la segnalazione metallica a terra, per non parlare della difficoltà di transito degli autobus pubblici. E in questo caso parliamo di una voragine presente da oltre un mese”.

Precisando che "il problema non si ferma a via Marconi, ma purtroppo è ben spalmato sulla città", con "una difficoltà che chiediamo all’assessorato preposto di rendere evidente anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico-politico che ci offra l’occasione per contribuire a seguire in maniera più radicata e capillare sul territorio l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria che non può sempre correre dietro alle emergenze, ma dovrebbe poter gestire un calendario chiaro e ordinato, dando risposte certe ai cittadini".