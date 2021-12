Sonia Marini (Penne Ribelle): "Amministrazione in grave ritardo sui lavori di manutenzione del palasport"

L'amministrazione di Penne è "in grave ritardo sui lavori di manutenzione del palasport". Ne è convinta la consigliera comunale Sonia Marini (Penne Ribelle), che si è recata nei giorni scorsi sul posto per effettuare un sopralluogo. Ora affida le sue considerazioni a una nota: "Credo fermamente che il nostro palazzetto dello sport abbia un potenziale enorme - scrive - ma ho potuto constatare, purtroppo, che in questo momento stia camminando con incedere barcollante, nell’andare incontro alle esigenze dei nostri ragazzi sportivi. Attualmente ci sono lesioni nel soffitto da cui percola l’acqua piovana, e gli spogliatoi sono messi ancor peggio: alcuni bagni sono inutilizzabili, le docce sporche e piene di calcinacci che evidenziano che l’umidità sta danneggiando piano piano tutta la struttura, tubature scoperte e senso di degrado".

Marini denuncia "lavori iniziati da anni e mai terminati", e per tale ragione porta all’attenzione della cittadinanza questa situazione "che deve essere assolutamente affrontata e velocemente risolta. Per questo voglio ringraziare le associazioni sportive pennesi che da tempo si occupano di pulizia della struttura, di piccola manutenzione della stessa e soprattutto salvaguardando un diritto fondamentale dei bambini e delle bambine: il diritto allo sport, e quindi alla salute e al benessere".

L'esponente di Penne Ribelle conclude invitando l'amministrazione comunale a "liberare il palatenda e restituire alle associazioni un luogo deputato allo sport. Tutti sappiamo l'importanza dei vaccini, ma ci sono tanti spazi a Penne dove effettuare i vaccini stessi. Manca la volontà di salvaguardare anche i nostri figli, i ragazzi che fanno sport a Penne".