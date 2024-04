Anche la consigliera Peschi di Forza Italia decide di non candidarsi alle prossime elezioni comunali

Anche Manuela Peschi, consigliere comunale di Pescara, ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni comunali in programma il 9 giugno.

«Domani mattina (lunedì 22 aprile, ndr) alle 9 presiederò l’ultima commissione Cultura di questa amministrazione e colgo l’occasione per confermare quanto un po’ di rumors avevano già preannunciato, ossia che, nonostante il mio gruppo politico mi ha fortemente chiesto di rinnovare la mia disponibilità, ho deciso, per questa turnata elettorale, di non ricadidarmi», scrive in un post su Facebook la Peschi.

La consigliera comunale di Forzia Italia prosegue: «Dal 2009 la politica è entrata dentro di me, non mi ha lasciata andare quando nel 2014 ho affrontato la campagna elettorale incinta di 6 mesi e ne’ quando questioni mediche mi hanno reso le cose più difficili. Ma quella di oggi è una decisione serena, presa per senso di responsabilità e per il rispetto verso il ruolo di consigliere comunale che ho ricoperto e che, se svolto in scienza e coscienza è molto assorbente. In questo momento i miei impegni lavorativi a Roma e il voler privilegiare del tempo di qualità con mia figlia, mi portano a fare un passo diverso, che non definirei un passo indietro, ma un passo accanto...accanto al mio partito e al mio sindaco Carlo Masci. Volevo rivolgere un saluto particolare al mondo della cultura pescarese con cui ho avuto il piacere di rapportarmi in questi 5 anni e che, se è vero che i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, sono certa rincontrerò, non solo da privata cittadina, ma nei molteplici modi in cui potrò rendermi utile alla mia comunità e alle anime artistiche che ne fanno parte. Ora concentriamoci sulle prossime elezioni e sulla grande squadra del centro destra che si sta formando e per la quale io mi metto al servizio».