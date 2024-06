Il sottosegretario Mantovano sull'omicidio di Thomas Luciani: "Sconvolti e sconcertati"

Anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano ha voluto commentare l'omicidio di Thomas Luciani, avvenuto a Pescara la sera del 23 giugno scorso:

"Siamo rimasti colpiti, sconcertati e sconvolti dall'ultimo caso di cronaca che ha fatto riemergere quanto sia grave la questione stupefacenti in Italia. Questo giovane di 16 anni, Thomas, che in un parco intitolato a Baden Powell, e questo sembra quasi un paradosso, viene ritrovato due sere fa col volto nell'erba dopo essere stato accoltellato da due suoi coetanei nei cui confronti aveva vantato un credito per lo spaccio di sostanze stupefacenti". Mantovano è intervenuto durante l'intervento per la relazione annuale al parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024:

"Non è una storia di degrado, perché le famiglie dei presunti assassini sono famiglie che, nel linguaggio usuale definiremmo perbene, e ora sono nella disperazione come i familiari di Thomas. È una storia esito di una scelta e che si ripete sistematicamente perché sono anni, se non decenni in cui incidenti stradali dalla causale non spiegabile, omicidi a cui si arriva per la totale assenza di freni inibitori, hanno un solo fine conduttore che è l'assunzione di sostanze stupefacenti.Questa lunga serie è la risultante di tre elementi che convergono: la diffusione pandemica delle sostanze stupefacenti, l'abbassamento d'età del primo approccio, e l'incremento del principio attivo. Il tutto dipende però dalla scarsa consapevolezza diffusa di quanto fa male qualsiasi tipo di droga"