Ripristinato senza spese per il Comune il manto stradale in via Luigi Marchetti

Il manto stradale in via Marchetti è stato ripristinato grazie all'intervento, a costo zero per il Comune, eseguito dalla Pescara Distribuzione Gas. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, spiegando che si tratta di un esempio di collaborazione virtuosa grazie all'intesa raggiunta fra l'amministratore delegato di Pescara Distribuzione Gas Romandini e l'assessore comunale Sulpizio, per il rifacimento integrale del manto stradale e il ripristino della pavimentazione bitumata nella strada oggetto di alcuni interventi eseguiti proprio dalla società per la posa e manutenzione degli impianti.

L’assessore Sulpizio ha sottolineato come si tratti di una collaborazione proficua a vantaggio della comunità con la società a costo zero per l'ente comunale, specificando che la posa del nuovo manto stradale non ha in alcun modo coinvolto gli alberi di pino presenti e le aiuole.