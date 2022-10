Manoppello punta sulle nuove tecnologie con il Wifi gratuito grazie al progetto "Wifi4eu"

Arriva la connessione internet gratuita pubblica a Manoppello grazie all'attivazione del servizio Wif4eu a disposizione di cittadini e turisti come previsto dai criteri imposti dall'Europa. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, aggiungendo che in città sono disponibili 10 hotspot dove collegarsi sul territorio.

È interamente coperto dal servizio l’intero centro storico cittadino da piazza Giancarlo Cipressi a piazza Giuseppe Garibaldi passando per corso Santarelli e piazza Marcinelle. Ci si potrà connettere gratuitamente anche dal parco Arabona e piazza Zambra a Manoppello Scalo e in piazza San Callisto a Ripacorbaria. Per problemi tecnici in fase di risoluzione, il servizio attualmente non raggiunge l’area della Basilica del Volto Santo, interessata da lavori, ma presto il wi-fi libero sarà attivo anche nella zona di Tarigni. Il sindaco Giorgio De Luca, assieme al presidente del consiglio comunale Roberto Cavallo:

“Il sistema è stato realizzato grazie al primo bando Wifi4eu promosso dalla comunità europea per promuovere il libero accesso alla connettività Internet per i cittadini negli spazi pubblici, nei comuni di tutta Europa che vide il Comune di Manoppello vincitore del voucher di circa 20 mila euro insieme ad altri seimila comuni e città dell’unione europea”. Cavallo ha aggiunto che la rivoluzione digitale dev'essere vista comune un'opportunità grazie agli oltre 300mila euro di fondi che il Comune di Manoppello ha ottenuto partecipando e vincendo una serie di bandi del Pnrr:

Connettersi alla rete Wifi4eu del Comune di Manoppello è semplice basta seguire le indicazioni che compariranno sullo schermo del device utilizzato. La commissione europea ha stabilito inoltre che il nome della rete (Ssid) deve essere "Wfi4eu" e che il nome sarà lo stesso ovunque, rendendo gli hotspot Wifi4eu riconoscibili in tutta Europa. Gli hotspot sono riconoscibili grazie alla segnaletica installata vicino agli hotspot stessi. Il progetto prevede che i beneficiari di Wifi4eu possano collegarsi nel loro Paese e con lo stesso login accedere facilmente a tutti gli hotspot del territorio, senza bisogno di nuove registrazioni o password. I lavori sono stati eseguiti dalla Fcm Consulting srls.