Manoppello Sicura: "Un consiglio comunale davanti all'abbazia di Santa Maria Arabona"

I cittadini di Manoppello Daniele Parlante, Daniele Ciacci e Roberto Troiani, a nome e per conto del comitato "Manoppello Sicura", visti i recenti fatti accaduti nel tenimento comunale di Manoppello e, segnatamente in località storico turistica Santa Maria Arabona, sede del noto monumento nazionale della Badia omonima; ritenuto di non dover commentare ciò che i recenti fatti hanno dimostrato drammaticamente a tutti; preso atto delle numerose proteste da parte dei cittadini locali e più in generale di coloro i quali conosco questa città e le sue bellezze storico architettoniche; considerata rilevante per tutti la parola dell'assise comunale (espressione della cittadinanza manoppellese tutta) in ordine all'accaduto e, a tutela dell'immagine di questa città, per il simbolo ed il valore storico che il lesionato parco verde circostante la predetta da secoli rappresentava; rilevata la gestione equivoca del post evento dannoso, sostanziata da numerosi messaggi sia web che in "presenza", più o meno ufficiali, da parte delle istituzioni oggetto e soggetto della vicenda in essere.

Con la presente siamo a chiedere al sindaco e al presidente del consiglio comunale di Manoppello la convocazione di un consiglio comunale straordinario in loco, cioè nella piazza adiacente il monumento in questione, al fine di ascoltare la posizione ufficiale e risolutiva di codesta amministrazione cittadina che, siamo sicuri, non gradisce oltre il pettegolezzo mediatico verificatosi ormai da giorni a danno della nostra collettività sospettabile...come codesta amministrazione, di scarsa sensibilità civica verso un patrimonio storico di importanza internazionale.

La richiesta che Lei riceve da parte di questo comitato (con cui ha già avuto modo di interagire per precedenti problematiche locali, verso le quali lo stesso ha agito con l'odierna passione, interesse e spirito di collaborazione) muove anche da ufficiose notizie secondo le quali ci sarebbe stato un protocollo d'intesa (se ne mostri copia in sede consiliare) fra curia e amministrazione locale finalizzato alla prossima realizzazione di un parco verde ex novo a ridosso della stessa Abbazia, quasi a mo' di... sostituzione (francamente incomprensibile) della natura esistenze da secoli ma immotivatamente distrutta.

L'occasione ci è propizia per suggerirle, egregio sindaco, di invitare in detto consiglio straordinario il corpo dei carabinieri forestali, già intervenuto per effettuare un sopralluogo il cui esito dovrebbe, lei converrà, integralmente essere mostrato ai cittadini di questa città.