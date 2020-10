A Manoppello un nuovo parcheggio per la scuola dell’infanzia di Ripacorbaria

Arriva un nuovo parcheggio, di 1230 metri quadri, a Manoppello. Lo ha annunciato il sindaco De Luca, specificando che l'area sarà a servizio della scuola dell'infanzia in via Ripacorbaria e fra qualche mese risolverà i problemi di sicurezza e di viabilità su via Don Rocco D'Alessandro.

L’intervento, per un investimento complessivo di 150 mila euro di fondi comunali, avviato da alcune settimane, sarà concluso entro la fine del 2020 spiga il primo cittadino, che si è' recato sul posto assieme all'assessore Costantini. spiegando che l'area di sosta sarà a disposizione dei genitori, insegnanti e personale scolastico:

Il nuovo parcheggio consentirà una maggiore sicurezza stradale agli automobilisti e ai pedoni poiché le auto non dovranno più sostare ai lati della strada e i pedoni potranno spostarsi con maggiore tranquillità grazie al nuovo marciapiede e all'attraversamento realizzato di fronte alla scuola

In tutto saranno presenti oltre 40 posti auto oltre agli stalli per i portatori di handicap e sarà valorizzato con la piantumazione di alberi e verde pubblico.