Il Comune di Manoppello punta a portare l'illuminazione pubblica anche nelle abitazioni più isolate

Il Comune di Manoppello ha pubblicato un avviso esplorativo per raggiungere con l'illuminazione pubblica anche le abitazioni più isolate, puntando dunque ad una estensione del servizio, senza sostenere costi troppo onerosi per la collettività. In gran parte del territorio sono presenti luci a led a risparmio energetico, ma resta il problema dell'allaccio nelle zone isolate e frazioni.

Il sindaco Giorgio De Luca ha aggiunto:

“Con l’obiettivo di estendere il più possibile la rete di pubblica illuminazione e assicurare così gli standard di sicurezza per la percorrenza notturna di persone e veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizione del codice della strada insieme agli uffici comunali, abbiamo studiato una soluzione che potrà aiutarci a superare le oggettive difficoltà di raggiungimento del territorio. In particolare, il Comune si occuperà di realizzare le linee elettriche interrate che partono dal corpo luminoso collocato sulla via pubblica o di uso pubblico all’utenza domestica di connessione, assicurando da un lato l’illuminazione di strade isolate e dall’altro un rilevante risparmio di spesa per la collettività."

Sarà poi firmata un'apposita convenzione con tutte le modalità di rimborso del corpo luminoso in base alla sua pubblica utilità. Il bando scadrà il 25 giugno 2021 e rappresenta solo un'acquisizione di manifestazioni d'assenso dei privati.