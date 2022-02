A Manoppello entra in giunta Maria Esposito [FOTO]

A Manoppello entra in giunta Maria Esposito. Lo ha fatto sapere il sindaco Giorgio De Luca. La neo assessora, 40 anni, subentra a Davide Iezzi. La sua nomina è stata ufficializzata ieri pomeriggio, al termine della seduta del consiglio comunale. Maria Esposito avrà le seguenti deleghe: Manutenzione, viabilità, riqualificazione e controllo del territorio; Servizi cimiteriali; Risorse Umane; Sicurezza urbana; Urp; Ambiente ed ecologia urbana; Pubblica illuminazione; Servizi tecnologici e rapporti con gli Enti esterni e Randagismo e tutela degli animali. Approvato anche lo studio di fattibilità per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Ripacorbaria.

Ecco che cosa ha spiegato il primo cittadino: “Questo primo studio di fattibilità è propedeutico all’inserimento del progetto nell’apposita misura prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede investimenti per il potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione. È un progetto ambizioso che, se finanziato, andrà certamente migliorato e che vedrà, in un’area limitrofa all’edificio esistente, acquistata dal Comune grazie all’infaticabile lavoro dell’assessore al Patrimonio Antonio Costantini, la realizzazione di una scuola moderna, tecnologicamente all’avanguardia, con spazi finalmente adeguati che accoglieranno al meglio e in sicurezza i piccoli alunni, i docenti e il personale”.

E non finisce qui: “L’edificio – ha aggiunto il sindaco – sarà in grado di produrre tutto l’apporto energetico necessario al suo funzionamento sia per la climatizzazione che per l’aspetto illuminotecnico e avrà a disposizione spazi verdi in cui saranno realizzati un orto scolastico e, sfruttando la vegetazione esistente, un piccolo bosco didattico. La nuova scuola sarà realizzata su un lotto di quasi ottomila metri quadri. Il costo stimato è di 3 milioni e 700 mila euro. Tale struttura, il cui progetto auspichiamo venga finanziato, risponderà alle esigenze sempre crescenti del territorio e rappresenterà un fiore all’occhiello del patrimonio pubblico scolastico”.

Infine è stata nominata la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, di cui faranno parte con il sindaco e il presidente del consiglio (membri di diritto) anche Davide Iezzi (maggioranza) e Anna Giuseppina Ilario (opposizione).