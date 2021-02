La proposta del sindaco di Manoppello: "Centro vaccinale nel palazzo polifunzionale dell'interporto"

Ospitare la campagna vaccinale per il Covid 19 nel palazzo polifuzionale dell'interporto d'Abruzzo di Manoppello. La proposta arriva dal sindaco De Luca che ha scritto a Regione, Asl, Comune e protezione civile per mettere a disposizione la struttura di tremila metri quadrati, con ampio parcheggio ed attualmente inutilizzata.

Un luogo che sarebbe ideale per le sue caratteristiche e per la posizione per la campagna evitando problemi organizzativi in altri spazi della zona non completamente idonei. La Asl ha già preso visione del palazzo durante un sopralluogo, diventando anche un punto di vaccinazione regionale a disposizione del sistema sanitario ampliando sensibilmente il bacino d'utenza.

Inoltre il Comune di Manoppello, che ha manifestato alle autorità preposte la propria disponibilità per la sistemazione logistica dell’edificio; potrebbe esercitare una funzione di raccordo fra Comuni e attraverso gli uffici preposti offrire un servizio telefonico informativo (e aggiuntivo rispetto ai canali istituzionali) rivolto alla cittadinanza. Il sindaco ha commentato: