Pensionati e lavoratori manifestano sotto l’assessorato regionale alla sanità. La mobilitazione, promossa in diverse parti d’Italia da Cgil, Cisl e Uil insieme ai sindacati dei pensionati e della sanità, si terrà domani (23 luglio) alle ore 10 in via Conte di Ruvo. Saranno presenti anche gli esponenti di Rifondazione Comunista.

A tale riguardo, il segretario regionale Marco Fars e il segretario provinciale Corrado Di Sante hanno dichiarato:

"Il diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione va tutto riconquistato, attraverso un piano per le assunzioni di personale sanitario nelle strutture pubbliche, il rafforzamento della prevenzione, dei servizi territoriali e della diagnostica. Va attivato immediatamente un piano per il recupero del pesantissimo allungamento dei tempi e delle liste di attesa per la diagnostica, interventi programmati e sospesi, visite specialistiche".

Insomma, bisogna che "a livello nazionale ci si doti di un vero e proprio piano strategico con assunzioni e investimenti adeguati per garantire davvero il diritto alla salute e alla cura". Domani mattina, dunque, verrà rivendicato un piano straordinario per la medicina territoriale.