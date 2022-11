A Roma per la pace anche il M5S Abruzzo: "Senza bandiere e simboli di partito"

In tanti oggi dall'Abruzzo si sono recati a Roma per partecipare alla mobilitazione promossa dalla rete 'Europe for Peace'. Rappresentanti sindacali, associazioni ed esponenti politici, tra cui i consiglieri regionali del M5S Abruzzo, erano nella Capitale per manifestare. Ecco cosa ha dichiarato, a nomi dei pentastellati, il capogruppo regionale Francesco Taglieri:

"In questi mesi in cui si è sentito più parlare di armi e di strategie militari, che non di ipotesi di negoziato o di aiuti umanitari, l'Abruzzo ha scelto di rispondere “presente” alla grande mobilitazione verso Roma per partecipare alla manifestazione per la pace organizzata dalla rete Europe for Peace. Il Movimento 5 Stelle abruzzese ha scelto convintamente di aderirvi senza bandiere e simboli di partito, perché in un momento così delicato non possiamo permetterci divisioni ma rimanere uniti sotto un’unica bandiera, quella della pace. Siamo partiti in tanti: attivisti, portavoce di ogni grado istituzionale e tanti cittadini abruzzesi che hanno manifestato al nostro fianco, per ribadire che non possiamo rimanere inermi e che l’unica via da perseguire è quella della pace. Fermiamo la guerra ora, dopo potrebbe essere troppo tardi".

Non sono mancati i consiglieri comunali Erika Alessandrini e Paolo Sola, che hanno detto di essere andati a Roma "per ribadire il convinto "no" a un conflitto insensato che continua a provocare vittime e distruzione tra la popolazione civile. Ci apprestiamo a vivere una grande giornata di partecipazione senza bandiere o simboli politici. Oggi più che mai, riteniamo, che qualsiasi azione messa in campo possa contribuire a quel processo di pace tra popoli auspicato da tutti e in particolare da papa Francesco".