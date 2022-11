I consiglieri comunali del M5s a Roma per dire "no" alla guerra in Ucraina: "Ascoltiamo Papa Francesco"

Ci sono anche la capogruppo e il consigliere comunale Erika Alessandrini e Paolo Sola sul pullman diretto a Roma in occasione della manifestazione della pace. La rappresentanza cittadina si unisce a quella di Vasto, Lanciano e Termoli e si dà appuntamento alle 12 in piazza della Repubblica.

Dall'Abruzzo sono partiti, oltre ad Alessandrini e Sola, anche i consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri (capogruppo). Con loro anche l'ex deputata Carmela Grippa.

“Saremo presenti nella capitale per ribadire il convinto 'no' ad un conflitto insensato che continua a provocare vittime e distruzione tra la popolazione civile. Ci apprestiamo a vivere una grande giornata di partecipazione senza bandiere o simboli politici. - dichiarano Alessandrini e Sola - Oggi più che mai, riteniamo, che qualsiasi azione messa in campo possa contribuire a quel processo di pace tra popoli auspicato da tutti e in particolare da papa Francesco”.