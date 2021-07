Manifestazione contro il green pass, la ministra Lamorgese: "Non era autorizzata"

Per il numero uno del Viminale non esiste alcuna "dittatura sanitaria: vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia"

Anche la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, interviene sulla manifestazione contro il green pass che si è tenuta a Pescara lo scorso sabato, in contemporanea con altre città d'Italia. Lamorgese ricorda che i presidi svoltisi nell'ultimo fine settimana non erano stati autorizzati, "anche perché sono stati usati simboli ormai passati, penso alla stella di David".

Per il numero uno del Viminale non esiste alcuna "dittatura sanitaria: vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia. Tutti i provvedimenti del governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica, e perché la vera libertà è poter andare dove si vuole senza danneggiare gli altri". Oggi intanto tornano le proteste contro l'obbligatorietà dell'utilizzo del lasciapassare verde che scatterà, così come deciso dal governo, dal prossimo 6 agosto per una serie di attività.

Il movimento #IoApro, nato durante la pandemia per chiedere lo stop alle misure restrittive anti-Covid e formato da esercenti e operatori del settore della ristorazione, ha annunciato un'iniziativa per le ore 15 in piazza del Popolo a Roma. Gli organizzatori assicurano che saranno "almeno 50mila": "Inserire il green pass, oltre che una limitazione inaccettabile dell'individuo, andrebbe a creare a tutte le categorie coinvolte un danno economico incredibile", ha affermato Umberto Carriera, segretario nazionale di IoApro.