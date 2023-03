Il vicesindaco Santilli sulla manifestazione di comitati e associazioni: "Se questi sono i numeri dormiamo sonni tranquilli"

"Se questi sono i numeri dormiamo sonni tranquilli. Significa che la popolazione è dalla nostra parte”. È un commento netto e che non lascia spazio a interpretazioni quello del vicesindaco Gianni Santilli che ha la delega al verde riguardo la manifestazione svoltasi in piazza Sacro Cuore e organizzata da 50 sigle tra associazioni e comitati.

Sebbene fossero alcune centinaia le persone presenti per Santilli la voce che ha sfilato in piazza Salotto e che ha visto insieme ambientalisti, residenti dei quartieri in particolare di periferia, esercenti delle zone della movida e anche di viale Marconi oltre che esponenti d'opposizione senza simboli di partito, non erano sufficienti per poter sostenere che quella era la voce dell'intera città. “C'erano più persone nella sala consiliare tra ragazzi, genitori e nonni venuti per il consiglio comunale dei bambini”, aggiunge il vicesindaco.

“È la dimostrazione di quello che abbiamo sempre sostenuto e cioè che queste non sono le battaglie di tutti ma di pochi”. Un parere diametralmente opposto rispetto a chi la manifestazione l'ha organizzata e che parla di grande successo tornando a chiedere all'amministrazione partecipazione nelle scelte sul futuro della città. “Abbiamo sempre dato piena disponibilità a parlare – ribatte Santilli -. Lo abbiamo sempre fatto con tutti e siamo pronti a farlo ancora, ma nelle sedi istituzionali non fuori”.