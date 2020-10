Manca l'acqua, Blasioli: "Inqualificabile assenza del Comune sui disservizi Aca"

Antonio Blasioli torna a occuparsi della mancanza d'acqua in città parlando di "inqualificabile assenza del Comune sui disservizi dell'Aca". Il consigliere regionale del Pd, parlando di "situazione incresciosa", torna a puntare il dito contro “il disastro idrico” con una gestione “che non riesce a porre rimedi, neanche temporanei, alle tante criticità, nemmeno in pandemia”

“Ancora rubinetti a secco e senza congruo preavviso”, denuncia Blasioli riferendosi in particolare alle nuove carenze idriche che hanno riguardato la zona Colli, nonché alcuni Comuni della provincia non ricompresi nelle tabelle di avviso pubblicate dall'Aca, alla quale l'esponente Dem chiede “di organizzare servizi di assistenza e distribuzione di acqua, insieme al Comune di Pescara che negli anni dell’amministrazione di centrosinistra ha fronteggiato più di un'emergenza facendo la sua parte. Servizi ancor più necessari in un momento in cui si chiede ai cittadini di evitare il più possibile di uscire e di tenere all’igiene per prevenire la pandemia”.