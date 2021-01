Consegnate dal Comune di Pescara le macchine per la sanificazione a tre asili nido

L'amministrazione comunale ha consegnato a tre asili nido della città i macchinari per la sanificazione ed igienizzazione. Si tratta di un passo importante per garantire, oltre alle pulizie e disinfezioni già messe in atto per il rispetto delle norme anti Covid, una maggiore tutela a tutti coloro che frequentano gli ambienti degli asili comunali, dai bambini fino al personale ha spiegato l'assessore Paoni Saccone.

L'assessore ha fortemente voluto investire nell'acquisto di questi macchinari che innalzeranno ulteriormente il livello di sicurezza nelle strutture comunali:

Uno dei punti su cui sono particolarmente impegnata in questo momento è proprio quello di garantire la sicurezza e quindi la maggiore serenità possibile ai bambini e ai loro genitori, oltre che, naturalmente, al personale. Oggi abbiamo consegnato le macchine di sanificazione ai Nidi d’infanzia “La Conchiglia”, di via Vespucci, “Il Gabbiano” di via Cincinnato e “La Mimosa” di via B. Croce

La macchina portatile utilizza tramite l'atomizzazione un prodotto disinfettante autorizzato dal ministero della salute, che sanifica gli ambienti e disattiva gli agenti contaminanti come virus e batteri, senza lasciare residui nocivi.