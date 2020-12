Il Comune di Pescara acquista nuovi macchinari per la sanificazione degli scuolabus

Importante novità sul fronte della sicurezza sanitaria per le scuole comunali di Pescara. L'assessore Santilli infatti ha presentato questa mattina i nuovi macchinari acquistati per la sanificazione ed igienizzazione da Covid. I dispositivi, denominati "Dèsi - Air" sono portatili e saranno utilizzati soprattutto per gli scuolabus, in modo da garantire la massima sicurezza agli alunni in un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo per la pandemia.

Dési-Air opera mediante l’atomizzazione di un prodotto disinfettante autorizzato dal Ministero della Salute, sanificando gli ambienti e disattivando gli agenti contaminanti come virus e batteri. Non lasciando residui nocivi non è necessario il risciacquo, e pertanto l’impiego risulta particolarmente adatto in ambienti molto frequentati.

Santilli ha aggiunto che il macchinario potrà essere sfruttato anche nei nidi d'infanzia comunali, con un abbattimento dei costi notevole per svolgere questo tipo di servizio. Fin dall'inizio della pandemia, il Comune ha garantito la massima pulizia costante dei metti di trasporto dove sono presenti alunni e dipendenti:

L’iniziativa dell’amministrazione comunale offre ogni garanzia sanitaria e di alto livello della qualità dell’aria agli alunni, alle famiglie e agli operatori del trasporto e della scuola

Ricordiamo che a Pescara, con l'entrata in vigore della zona arancione, sono tornati a scuola per le lezioni in presenza anche gli studenti delle classi seconda e terza media. Restano con la dad al 100% quelli degli istituti superiori.