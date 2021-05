Il M5s sul progetto di via Pantini: "Abbiamo proposto alternative ma il centrodestra ha condannato i 58 pini"

Nonostante le alternative valide proposte, i 58 pini saranno abbattuti. Così i consiglieri del M5s hanno commentato l'esito della seduta della commissione mobilità che ha valutato ancora il progetto di riqualificazione di via Pantini, con l'accorpamento dei due comparti della riserva naturale che però porterà all'abbattimento degli alberi.

Secondo i consiglieri pentastellati, il centrodestra ha voluto ignorare le proposte presentate, parlando di scaricabarile inaccettabile fra politica e uffici tecnici, con cavilli tecnici inesistenti che di fatto condanneranno gli alberi che invece possono essere salvati, grazie ad una cessione volontaria e gratuita delle aree più a monte del tracciato proposto, con una convenzione fra privato e Comune per tracciare velocemente un nuovo percorso senza perdere il finanziamento che il Comune ha ricevuto per realizzare l'opera:

Basterebbe volerlo convocando un incontro con i proprietari delle aree, dando mandato agli uffici di redigere un percorso alternativo che non intercetti gli alberi e soprattutto sospendendo per qualche giorno la procedura di affidamento della gara, che era in corso proprio stamane durante la commissione. Si tratta di piccole cose che una politica che davvero ha a cuore la salvezza di decine di alberi dovrebbe fare immediatamente, invece di cincischiare con i “se” e con i “ma”, nascondendosi dietro cavilli tecnici inesistenti, come la necessità di redigere una variante, lunga e complessa, dei lavori.