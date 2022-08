Di Renzo (M5s) sull'approvazione del piano di risanamento acustico: "Provvedimento pasticciato che scontenta tutti"

Arrivano le critiche del M5s comunale, in particolare con il consigliere pentastellato Massimo Di Renzo, all'approvazione del piano di risanamento acustico da parte del consiglio comunale. Secondo Di Renzo, si tratta di un documento che di fatto scontenta tutti, ovvero i residenti e gli operatori commerciali:

"Per 3 anni la problematica della civile convivenza tra cittadini e operatori commerciali è stata completamente ignorata e portare oggi in consiglio comunale un provvedimento pasticciato non è una cosa seria. L'approvazione del piano di risanamento acustico avvenuto oggi in consiglio comunale serve solo all'amministrazione Masci per tutelarsi dagli esposti già presentati dalle associazioni di cittadini. Non serve ai cittadini che si vorrebbe rabbonire con provvedimenti che non si sarà in grado di far rispettare, non serve ai commercianti su cui l'Amministrazione scarica tutto il peso delle azioni di risanamento. Perfino l'iter amministrativo scelto dimostra la totale confusione nella quale vive questa maggioranza profondamente lacerata da una spaccatura che è stata evidentissima nei lavori di questa mattina. Secondo la legge regionale il piano di risanamento andava adottato dalla giunta comunale che, oltre a non prendersi le proprie responsabilità, ha lasciato il cerino in mano ai consiglieri comunali di maggioranza che non hanno neppure avuto la dignità di opporsi ad un iter di approvazione del documento errato che lo esporrà a probabili ricorsi al Tar. Insomma ancora una volta tanto fumo e pochissimo arrosto.”

Ricordiamo che il provvedimento presenta una serie di nuove norme e regolamenti che disciplinano l'inquinamento acustico soprattutto nelle zone ad alta affluenza antropica, come quelle della movida ed in particolare l'area attorno a piazza Muzii.