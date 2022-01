La proposta del M5s: "Open day dedicati a chi ha il green pass in scadenza, il secondo hub non risolverà il problema "

Il problema delle persone con green pass in scadenza il primo febbraio non verrà risolto con l'apertura del secondo hub cittadino. A dirlo i consiglieri comunali del M5s Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo che tornano sulla questione dei cittadini che sono in attesa della terza dose ma che, a causa del numero alto di prenotazioni, rischiano di rimanere per giorni o addirittura per settimane senza la copertura della certificazione verde che ormai è stata estesa dal Governo a un numero sempre crescente di attività quotidiane.

“Già negli ultimi giorni di dicembre in consiglio comunale avevamo lanciato un campanello d’allarme sui rischi che l’ingolfamento del sistema di prenotazioni di lì a poco avrebbe prodotto, con tempi di attesa lunghissimi per chi, prenotandosi in quei giorni per la somministrazione della propria dose vaccinale, trovava una prima data utile non prima di metà-fine febbraio."

Considerando, proseguono i pentastellati, che il Governo dal primo febbraio ha imposto la riduzione della validità del green pass da 9 a 6 mesi, le persone che hanno ricevuto la dose entro il mse di agosto si ritroveranno senza certificato valido in attesa di ricevere la terza dose già prenotata:

“Una situazione gravissima davanti alla quale l’amministrazione comunale non può restare inerme e a cui non basta rispondere con la notizia, delle ultime ore, che verrà allestito un secondo hub vaccinale presso il palazzo Fuksas. Sede che non sarà operativa prima di 7-8 giorni, come dichiarato questa mattina in consiglio comunale dal vice sindaco Santilli e che, quindi, non dà alcuna soluzione ad un problema ormai incombente. Da qui la nostra proposta, che porteremo anche all’attenzione della commissione consiliare competente di aprire delle immediate interlocuzioni tra Comune e Asl al fine di filtrare le liste d’attesa e individuare chi si trova in prossimità della scadenza del proprio green pass, organizzando degli open day durante i prossimi weekend e far sì che nessun cittadino pescarese rischi di trovarsi privo di una certificazione ormai imprescindibile per lavoro, trasporti pubblici e tutte le attività quotidiane connesse”.

Il nuovo hub vaccinale cittadino aprirà nell'ex polo direzionale De Cecco fra via Alessandro Volta e strada comunale Piana, ed in passato ha ospitato la sede amministrativa della Fater.