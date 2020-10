L'attacco dei consiglieri del M5s sulla mozione per il decoro delle vetrine in città: "Dalla maggioranza solo parole"

I consiglieri del M5s attaccano la maggioranza dopo la seduta del consiglio comunale di ieri, dopo la bocciatura del provvedimento presentato dai pentastellati e riguardante il regolamento per il decoro degli spazi e delle vetrine di negozi e locali sfitti in città. La mozione, secondo i consiglieri del M5s, era praticamente identica a quella annunciata due giorni fa dalla consigliera di Fdi Zamparelli riguardante proprio il tema del decoro delle vetrine, anche se a detta dei pentastellati quella mozione in realtà non sarebbe stata nemmeno depositata agli atti.

Il M5s accusa la maggioranza di annunciare provvedimenti che poi però non rende concreti, con il solo intento di intestarsi le iniziative.

"L’intera maggioranza ha avuto la faccia tosta di bocciare il nostro ordine del giorno che invitava il Sindaco e la Giunta a fare esattamente ciò che veniva proposto dalla Zamparelli fino al giorno prima. Evidentemente chi propone iniziative concrete è inviso agli occhi di chi parla e basta"

I consiglieri d'opposizione infine evidenziano come avrebbero voluto raccontare di quell'iniziativa condivisa per l'interesse dei commercianti, e che invece la maggioranza, vedendosi sottrarre la paternità del provvedimento, avrebbe accusato il M5s di plagio per un atto che non esiste:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.