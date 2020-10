Il M5s pungola la giunta Masci: "Ha dimenticato il bando per il circolo tennis"

Attivare subito il bando per la riqualificazione del circolo tennis di Pescara, sbloccando la situazione di stallo che ormai va avanti dall'estate scorsa. A chiederlo sono i consiglieri comunali del M5s che pungolano l'amministrazione Masci che non avrebbe fino ad ora realizzato il bando per il rinnovo della gestione che scadrà il prossimo dicembre.

Sono 3 le associazioni che si erano dette interessate ad un progetto di ristrutturazione e gestione, con l'Asd circolo tennis che ne fa le spese vivendo ormai una situazione di totale precarietà. Il consigliere Lettere:

Nonostante il Comune abbia dimostrato più volte di non voler investire un euro nella manutenzione straordinaria di una struttura che ha evidentemente abbandonato a se stessa in attesa di una futura riassegnazione la ASD continua a lavorare con grande dedizione senza nemmeno poter fare una programmazione a medio termine delle proprie attività, già duramente compromesse dall’emergenza Covid

Il consigliere Sola ricorda che dal luglio 2019 in occasione della grandinata, il circolo debba convivere con tendoni danneggiati e campi da gioco inutilizzabili:

Evidentemente l’amministrazione Masci, piuttosto che investire nella valorizzazione di un circolo che è arrivato all’ottavo posto tra le scuole Tennis nazionali, preferisce abbandonare la struttura a se stessa in attesa di trasferirne le incombenze a chi verrà dopo. Ammesso che si decidano a pubblicare il bando di gara promesso ormai da mesi”.

Nel 2009, ricordano i consiglieri, furono investiti 800 mila euro per i giochi del Mediterrano, ed oggi a poco più di 10 anni la situazione è critica a causa della mancanza di mauntenzione.

