VIDEO | L'allarme del M5s: "Il canile intercomunale non si farà, ennesimo fallimento della giunta Masci"

Il progetto del canile intercomunale che vedeva come protagonisti il Comune di Spoltore e quello di Pescara quasi sicuramente salterà. A rivelarlo il consigliere comunale del M5s Paolo Sola, che ha lanciato l'allarme criticando entrambe le amministrazioni comunali e in particolare quella del sindaco pescarese Carlo Masci, parlando dell'ennesimo fallimento per la sua giunta. Sola, infatti, ha spiegato che di fatto l'amministrazione Trulli di Spoltore ha bocciato il progetto:

"Siamo qui per commentare l'ennesima promessa non mantenuta da Masci e dalla sua giunta, che aveva promesso di trovare un'adeguata nuova collocazione per il canile, per mesi ha portato avanti l'idea del progetto futuristico su un terreno di Spoltore, che però ha rigettato questa proposta almeno sul suo territorio. Il progetto dunque è destinato a tramontare e ancora più grave sarà il dover probabilmente restituire un fondo di 500 mila euro che ha scadenza fra pochi giorni in assenza attualmente di un progetto concreto e fattibile".

"Questa mancanza di dialogo da parte dell'amministrazione Masci è grave, in quanto si poteva aprire il dibattito con la città per trovare subito una soluzione idonea per i nostri amici a quattro zampe. Ma anche da parte del Comune di Spoltore vi sono importanti responsabilità per un'amministrazione che continua a tollerare fra l'altro ancora la presenza di circhi con animali. Dunque c'è tanto ancora da fare da questo punto di vista e che si è arroccato sulle sue posizioni".

Presente anche Rita Capranica della Lav che denuncia una situazione difficile per il canile di via Raiale, struttura non più idonea dove le condizioni sono critiche nonostante il grande impegno da anni da parte della Lega del Cane che gestisce la struttura:

"Ci sono tanti cani, malati, anche con problematiche comportamentali ma serve assolutamente una sede più idonea per il futuro, e capire dove finiranno i cani se questa del canile intercomunale come sembra è una soluzione destinata a tramontare".

