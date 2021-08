I consiglieri Sola e Di Renzo (M5s) sul campo da gioco dello stadio: "Condizioni pessime, abbandono e decadenza"

I consiglieri comunali del M5s Sola e Di Renzo attaccano l'amministrazione comunale Masci per la questione del campo da gioco dello stadio Adriatico - Cornacchia, a seguito del match fra Pescara ed Olbia di Coppa Italia che di fatto ha aperto la stagione dei biancazzurri.

Secondo i pentastellati, il manto erboso era in condizioni scandalose con buche, avvallamenti e tratti privi di qualsiasi copertura di erba e per questo presenterà un'interrogazione al primo consiglio comunale utile, per capire come tale stato di degrado sia stato raggiunto nelle ultime settimane, complice anche il caldo e la prolungata siccità:

"Durante l'estate la manutenzione del campo da gioco dovrebbe essere fatta, di norma, nei primi giorni del mese di luglio, quando la gramigna ha il periodo vegetativo migliore, garantendo concimazione e acqua necessari. Certamente operazioni che non sono state effettuate e che hanno portato allo stato di incuria e di abbandono che ha fatto da protagonista, insieme alle due squadre in campo, nella partita dello scorso giovedì."

Il consigliere Sola si chiede quanto si dovrà spendere per mettere riparto ai danni causati, con il campionato che aprirà i battenti il prossimo 29 agosto e quindi sarà più difficile recuperare le condizioni con un uso continuativo del campo. DI Renzo ha aggiunto:

“Peggio ancora se pensiamo che dal prossimo settembre lo Stadio Adriatico potrebbe essere utilizzato da alcuni settori giovanili che la scorsa stagione occupavano gli impianti di Zanni e San Marco e che l’attuale amministrazione di centrodestra, invece di riqualificare nei mesi di fermo sportivo, ha intenzione di chiudere per lavori proprio a partire da settembre-ottobre e per i mesi a venire"

“Con Masci e la Martelli dobbiamo purtroppo constatare che la gestione degli impianti sportivi sembra precipitata nel dilettantismo"