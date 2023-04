Il M5s vota contro il bilancio di previsione: "Documento già vecchio che dimostra il fallimento del centrodestra"

I consiglieri comunali del M5s Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo votano contro il bilancio di previsione 2023/2025 approvato dal consiglio comunale giovedì 6 aprile. I pentastellati hanno parlato di un documento già vecchio prima di essere approvato, con attività sul territorio messe in piedi da altri Enti e spacciare da Masci compe proprie:

"Masci e il centrodestra hanno reso Pescara una città “passacarte” che lavora per esaudire bisogni e desideri della Regione (vedi la sede nell’area di risulta), dell’università (vedi l’area ex-Cofa e l’Urban Center), della Asl (come nel caso del Parco 8 Marzo), dell’Ater (per l’abbattimento del ferro di cavallo) ma non è capace di promuovere una propria idea se non quella di vessare i cittadini con i semafori T-Red. Quel poco che Masci e i suoi hanno deciso di fare è rappresentato al meglio dallo sfacelo di via Marconi, su cui sono stati buttati milioni di euro per creare disagi ed incidenti, purtroppo talvolta anche gravi, ai danni dei Pescaresi e dai milioni di euro sperperati attraverso il Pnrr per imporre scelte contestate dagli stessi cittadini, cui si tolgono diritti invece di aggiungerne"

Il M5s ha presentato quasi 700 emendamenti per avere gli stanziamenti necessari per colmare un'ingiustizia intollerabile e inacettabile secondo i consiglieri, riguardante la revoca delle concessioni cimiteriali per liberare loculi occupati e giè pagati per 99 anni nel cimitero di Colle Madonna, accollando ai cittadini le spese necessarie per l’estumulazione, la riduzione in resti e la nuova sistemazione.

“Ci siamo battuti per reperire i fondi necessari ed evitare che i cittadini siano costretti a farsi carico non solo del travaglio emotivo di questa decisione ma anche dell’accollo economico di tutte le operazioni, in modo da garantire un ristoro per le circa 100 famiglie che hanno già intrapreso le attività di liberazione dei loculi e garantire la quasi completa gratuità per le ulteriori 500 famiglie colpite dalla revoca e che devono ancora iniziare l’iter.”

"Ulteriori impegni sono stati strappati al centrodestra attraverso il voto unanime del Consiglio di una mozione allegata al bilancio per avere garanzie sull’approvazione, entro l’anno 2023, del Piano per l’eliminazione delle aarriere architettoniche (Peba) e del Piano regolatore generale del verde. In linea con l'impegno per l'ambiente, i cittadini pescaresi avranno accesso alla App di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata e sul calendario di raccolta comunale entro i prossimi 90 giorni e, entro lo stesso periodo, sarà installato presso la struttura mercatale comunale di via dei Bastioni l'ecocompattatore mangiaplastica, in grado di favorire la differenziata e di creare un nuovo afflusso di utenti in questa struttura mercatale. La mozione include anche l'attivazione immediata del Bilancio partecipativo, secondo quanto previsto dal regolamento vigente, e l'avvio di attività per la redazione e la più celere approvazione, da parte del competente organo, del Piano di Risanamento ambientale delle Antenne della Città di Pescara, relativo alle Srb di telefonia mobile."

Inoltre i consiglieri hanno chiesto alla giunta di destinare esclusivamente alla Pineta dannunziana i fondi erogati dall'assicurazione a seguito del rogo del primo agosto 2021, e nominare il direttore della riserva entro il settembre 2023. La mozione prevede inoltre l'estensione e il completamento delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani attraverso il cosiddetto “porta a porta” su tutto il territorio comunale entro l'anno, e la redazione del regolamento comunale per l'installazione delle isole ecologiche.Ottenuta infine l'agevolazione della Tari per le attività incentrare sul riuso e riciclo dei materiali, le fototrappole contro le discariche abusive e il salvataggio delle risorse destinate al nuovo canile comunale.

“Ci siamo impegnati fortemente per garantire una città più accessibile e verde. Continueremo a lavorare per assicurare che i tempi e le modalità stabilite siano rispettati e che il sindaco e la giunta comunale mantengano fede ai loro impegni"