Lupi del Sud Abruzzo e Giustino Bruno solidali con la comunità degli ucraini a Pescara

In una nota Giustino Bruno, referente regionale dei Lupi del Sud Abruzzo, associazione e movimento politico con sede nazionale a Napoli, esprime solidarietà a tutta la comunità ucraina abruzzese e di Pescara e dintorni: "Siamo contro gli eccidi perpetrati dall'esercito aggressore russo agli ordini di Putin, che ha commesso torture e genocidi contro inermi civili nella città di Bucha, in Ucraina, come da nostre informazioni tramite reportage televisivi e reporter di guerra. Diciamo basta ai crimini di guerra in Ucraina, inaccettabili nel 2022 in Europa. Segnaleremo all'Onu le violazioni dei diritti umani".

Sempre Giustino Bruno, in qualità anche di presidente dell'associazione socio-culturale Centro Europeo di studi strategici e intelligence "Giustino Bruno", fa sapere che segnalerà agli organi competenti "i genocidi e le torture dell'esercito russo di Putin contro gli inermi civili ucraini, come da fonti informative in possesso attualmente tramite tv, reportage ed altro. Attualmente offriamo servizi di consulenza per l'Otan, siamo stati all'Onu a Ginevra per riferire in commissione sui diritti umani. In Ucraina sono state commesse gravissime violazioni del diritto umanitario internazionale". E, a proposito di Putin, Bruno comunica che "chiederemo di processarlo in tribunale internazionale per torture, genocidio (per l'eccidio di Bucha), e per orrori e massacri in altre località ucraine. Moralmente e nel diritto umanitario condanniamo questi crimini di guerra".

Bruno è stato lo scorso 1° marzo al palazzo delle Nazioni Unite, a Ginevra, per la 49esima sessione sui Diritti Umani: "È deplorevole - insiste - lo sterminio di inermi civili di Bucha, in Ucraina, e in altre località come Mariupol etc. Siamo consulenti della Nato e partecipiamo all'Onu con un protocollo d'intesa di ong non governativa tramite la onlus Tripla Difesa, a noi collegata. Siamo indignati dell'aggressione, nel 2022, da parte della Russia a uno stato democratico quale l'Ucraina per una scelta folle di uno pseudo dittatore. Nel terzo millennio devono essere assolutamente incriminati, per crimini contro l'umanità, Putin e i suoi collaboratori. Hanno fatto stragi di bambini e civili, anche con bombe su stazioni ferroviarie e sulla sede della Croce Rossa".