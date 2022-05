Lungomare sud a senso unico e piazza Le Laudi pedonale, il progetto approvato dalla giunta Masci

Il lungomare sud di Pescara per buona parte a senso unico e piazza Le Laudi pedonale.

Questi i due elementi chiave della delibera 380 approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Masci lo scorso 6 maggio.

I due progetti rientrano in un piano di riqualificazione delle riviere per complessivi 1,9 milioni di euro.

La questione è stata al centro della commissione Controllo e garanzia del consiglio comunale convocata oggi dal presidente Piero Giampietro (Pd). «Anche su richiesta della consigliera Stefania Catalano», spiega Giampietro, «ci siamo attivati subito per capire se questi interventi, contenuti nella delibera approvata all'unanimità dalla giunta Masci, fossero in linea con il piano generale del traffico urbano adottato pochi mesi fa ma abbiamo scoperto che siamo di fronte a un altro pasticcio ispirato per così dire alla nuova viale Marconi e alla ciclabile arlecchino di viale della Pineta. I tecnici inviati in commissione hanno infatti detto che la delibera dovrà essere revisionata, e molti consiglieri comunali di maggioranza sono caduti dalle nuvole di fronte alle modifiche contenute nella delibera. Ma il progetto approvato dalla giunta, firmato anche dai dirigenti e dai supervisori di fiducia della giunta Masci ovvero Fabrizio Trisi e Michele Lepore, prevede la riqualificazione delle due riviere con fondi Pnrr e la nuova viabilità per la zona sud, e la quota che il Comune può anticipare è stata già in gran parte assorbita dalla riqualificazione delle aiuole della riviera nord per il Giro d'Italia con altri interventi per un totale di circa 110 mila euro».

Poi il capogruppo del Pd in consiglio comunale conclude così: «La giunta Masci sta provando ora a giustificare l'assenza di condivisione con la città e il contrasto con il piano traffico ricorrendo alla presunta urgenza di riqualificare le aiuole della riviera nord, anche se di urgenza non si può parlare visto che il passaggio del Giro d'Italia era noto almeno da febbraio e comunque, a più di due settimane dalla sua approvazione, nessuna modifica è stata apportata alla delibera. Ma al di là delle ipotesi verbali - sottolinea Giampietro - la volontà espressa dalla giunta Masci è molto chiara: senso unico sulla riviera sud, con l'approvazione del progetto definitivo contenente queste due novità. Se la delibera, approvata all'unanimità dalla giunta, è sbagliata, allora va ritirata senza indugio. Se la giunta è invece convinta dei suoi contenuti, allora apra un riflessione con la città sulle sue decisioni e spieghi il motivo del palese contrasto con il Pgtu. Non si può approvare un atto di fretta e dire che forse è sbagliato solo perché si temono polemiche: ci se ne assumano le responsabilità».