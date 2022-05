La riviera sud a senso unico e piazza Le Laudi pedonale, la Lega non ci sta: "Progetto da modificare immediatamente"

Si apre la discussione nel centrodestra riguardo al progetto di riqualificazione del lungomare nord e di quello sud di Pescara approvato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Masci.

Parliamo della delibera 380 approvata lo scorso 6 maggio.

«Purtroppo però dobbiamo segnalare che, per quel che concerne il progetto di riqualificazione di viale Primovere e piazza Le Laudi», fanno sapere dal Gruppo Lega, «quanto approvato in giunta non corrisponde a quel che è ritenuto necessario per la manutenzione e riqualificazione di quel tratto di riviera. Siamo certi che sia il frutto di un’idea progettuale dei tecnici e dei consulenti che hanno lavorato al progetto, ma che non trova riscontro nella realtà di quelle zone: qualche ora dopo essere venuti a conoscenza dell’approvazione in giunta abbiamo condiviso con la maggioranza e con il sindaco Masci queste criticità sottolineando quanto sia necessario rivedere il progetto perché in quel tratto non si può assolutamente prevedere un senso unico. Siamo fiduciosi che a brevissimo ci sarà un ulteriore lavoro da parte dei tecnici per modificare il lavoro e ripristinare lo status quo, le condizioni di partenza che, tra l’altro, erano contenute nel progetto di fattibilità che avevamo approvato in consiglio comunale nel piano triennale opere pubbliche e che era stato oggetto di finanziamento, ottenuto il 30 dicembre scorso per il bando “Rigenerazione Urbana”. Ci aspettiamo, dunque, una modifica immediata all’idea progettuale».