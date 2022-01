Lunedì 24 gennaio parte la raccolta porta a porta per 15 mila utenze domestiche di Pescara Colli

Partirà lunedì 24 gennaio l'estensione della raccolta differenziata porta a porta per altre 15 mila utenze domestiche di Pescara Colli, e 400 attività commerciali. Lo ha ricordato l'assessore comunale Isabella Del Trecco aggiungendo che questo comporterà la sparizione dei bidoni stradali con un nuovo calendario per il conferimento. Resteranno per ora esclusi solo 15 condomini del rione, che all'interno dovranno comunque individuare spazi per gli scarrabili o lasciandoli in strada pagando però l'occupazione di suolo pubblico. La Del Trecco ha ricordato che a causa del Covid il passaggio al porta a porta sarebbe dovuto iniziare prima, ma i ritardi dovuti alla pandemia hanno portato ad attivare il servizio nella data di lunedì prossimo:

"Chi fosse sprovvisto delle attrezzature per la raccolta porta a porta, potrà recarsi fino a domani, domenica 23 gennaio dalle 10 alle 13, presso i punti di distribuzione fissi posizionati nel parcheggio dell'ex sede della circoscrizione Colli, in via di Sotto, e nel pattinodromo di via Maestri del Lavoro per il ritiro del kit, di cui, tuttavia, dovrebbero già disporre perché utenze già interessate dalla raccolta porta a porta. In ultimo, abbiamo provveduto alla consegna, ai 15 condomini che manterranno la raccolta condominiale, del nuovo calendario di svuotamento dei bidoni. Nel frattempo, abbiamo anche consegnato i nuovi bidoni alle attività commerciali della zona, unitamente ai calendari aggiornati. "

Tutto il materiale informativo sarà disponibile sul sito dell'azienda che si occupa dell'igiene urbana e rifiuti www.ambientespa.net ha concluso l'assessore, aggiungendo che dopo i primi giorni di rodaggio sicuramente il servizio andrà subito a regime.