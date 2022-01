L'annuncio dell'assessore Cremonese: «Luminarie accese in città fino al 20 gennaio»

Terminate le feste di Natale, in molti si stanno chiedendo fino a quando sarà possibile ammirare le luminarie in centro, così come nelle altre zone di Pescara. Abbiamo girato la domanda all'assessore comunale al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, che ci ha risposto così: «Le luminarie rimarranno accese fino al prossimo 20 gennaio. Abbiamo deciso di lasciarle per altre due settimane, con l'obiettivo di consentire alla città di avere ancora quell'appeal ulteriore che proprio le luci di Natale, durante questi giorni di vacanza, hanno garantito. Dal 20 gennaio, se il tempo ce lo permetterà, cominceremo gradualmente le operazioni di smontaggio e smantellamento. Inizieremo dalle periferie, per poi togliere infine le luminarie che erano state installate nel centro di Pescara».

Anche se, a causa dell'emergenza Covid, l'amministrazione è stata costretta ad annullare gli eventi di Capodanno e dell'Epifania (erano previsti due concerti tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, nonché il live delle Div4s al teatro Circus il 5 gennaio), si è comunque cercato di tenere alto il morale facendo quantomeno respirare ai pescaresi l'aria del Natale, che viene creata in primis proprio dalla presenza delle luminarie, accese quest'anno già dal 26 novembre: «Abbiamo scelto una data simbolica, il Black Friday - spiega Cremonese - D'altronde io dal 2019, cioè da quando mi sono insediato, faccio sempre accendere le luci a novembre, dunque in netto anticipo rispetto al passato, perché in questa maniera si riesce a rendere la città esteticamente più accogliente, andando altresì incontro alle esigenze dei commercianti. Tale scelta, infatti, è strategica, dal momento che genera maggiore attrattività. Non a caso sono stati gli stessi esercenti a chiederci di accendere le luci il prima possibile, e noi li abbiamo accontentati con piacere».