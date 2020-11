Anche Mascia dona il sangue: "Raccogliamo tutti l'invito della Fidas" [FOTO]

Anche Luigi Albore Mascia dona il sangue. L'assessore comunale alla mobilità si è recato oggi al centro trasfusionale per effettuare la sua donazione periodica, invitando gli altri a imitare questo gesto.

Sui social ha poi postato una fotografia con la didascalia: "Detto, fatto". Mascia non è il primo esponente politico di centrodestra che si fa immortalare mentre sta donando il sangue.

Prima di lui, infatti, si sono prodigati in questa opera di sensibilizzazione anche il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa e il senatore di Forza Italia Nazario Pagano.

Nei giorni scorsi l'ex sindaco di Pescara, che è socio Fidas da molti anni, aveva scritto su Facebook: "Raccogliamo tutti l'invito della Fidas per le donazioni di plasma e sangue. In questo momento difficile per la salute di tutti noi i gesti di solidarietà vera sono importanti ed efficaci. Ricordate, si può arrivare anche da fuori Comune".