Loreto Aprutino sbarca in Cina con la partecipazione alle Universiadi di Chengdu [VIDEO]

Importante e prestigiosa partecipazione per il Comune di Loreto Aprutino alle prossime Universiadi in programma in Cina. L'amministrazione comunale del neo sindaco Renato Mariotti, infatti, ha annunciato che il comune del Pescarese sarà presente a Chengdu, dove si terranno i giochi dal 28 luglio all'8 agosto. Il sindaco ha ringraziato per l'impegno Ruggero Alcanterini, presidente del comitato nazionale italiano Fair Play, che ha permesso a Loreto di partecipare:

"Una importante occasione di incontri atti a promuovere quella grande transizione etica necessaria per lo sviluppo dei sentimenti di pace e per l’affermazione di un diritto universale fondamentale, come quello alla gioia. Una grande occasione per Loreto Aprutino di promuovere le eccellenze dell’intero territorio vestino." Per l'occasione, è stato realizzato anche un video promozionale con tutte le peculiarità storiche, turistiche e culturali che il comune offre ai suoi visitatori.