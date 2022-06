Anche a Loreto Aprutino passerà il "Cammino d'Abruzzo" per la scoperta delle bellezze del territorio

Anche Loreto Aprutino entra a far parte del "Cammino d'Abruzzo", il percorso di 660 km che attraversa 69 comuni della nostra regione per far scoprire le meraviglie paesaggistiche dell’Abruzzo. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale loretese aggiungendo che da qualche giorno è anche stata realizzata ed è visibile la segnaletica per chi segue il percorso.

Il cammino arriverà nel territorio loretese da Collecorvino, passando per contrada Gallo, Colle Palma e contrada Muretto fino al centro storico e alla piazza. Poi si proseguirà scendendo alla Fontana Grande, passando per la Pretara si arriverà a Santa Maria in Piano e da lì fino su a Fiorano passando per i Cappuccini. Da Fiorano si scenderà a San Pellegrino e attraversata la strada si entrerà a Penne per poi salire a Montebello di Bertona.

"Ai nostri cittadini chiediamo di rispettare la segnaletica apposta lungo il tracciato e di accogliere i viandanti che si metteranno in cammino sul nostro territorio". Il progetto del "Cammino d'Abruzzo", suddiviso in 33 tappe può essere percorso a piedi o in mountain bike e su alcune tratte anche da coloro che hanno disabilità motorie con l'ausilio di joilette. Il cammino d'Abruzzo vuole essere una esperienza per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e affrontare il percorso per intero o parziale da percorrere in un mese o a più riprese.