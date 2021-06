A Pescara i locali chiudono prima? Il sindaco di Francavilla polemizza con Masci e invita tutti nella sua città

Anche Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al Mare, si schiera contro il suo collega di Pescara, Carlo Masci, per la scelta di imporre un orario di chiusura ai locali cittadini.

Come riferisce ChietiToday, Luciani ha affidato a un post su Facebook il suo pensiero sulla vicenda invitando tutti nella sua città.

Nel capoluogo adriatico, in base all'ordinanza di Masci, viene imposta la chiusura dei locali alle 00:30 nei giorni feriali e all'1:30 in quelli festivi.

«Perché? Nei locali no, ma riversati in strada sì?», chiede Luciani, «ogni euro di incasso per gli operatori è un respiro in meno in questo momento, ma li hai ancora limitati. Pescara è tra le località meno a rischio in Italia in questo momento e tu fai un’ordinanza restrittiva rispetto al Governo. Il virus non corre di più la notte, lo hanno detto anche i tuoi amici Salvini e Meloni che hanno invocato sin da subito le riaperture e tu invece chiudi. Ma perché?».

Poi Luciani aggiunge: «Le località limite restano aperte e quindi i tuoi concittadini non è che non si spostino, portano solo i loro soldi fuori da Pescara visto che i locali chiudono prima. Certe decisioni andrebbero concertate con i vicini di costa altrimenti hanno poco senso, ma tu hai fatto da solo». Poi Luciani, in modo sarcastico, dice «grazie» a Carlo Masci, invitando: «Ora potete venire tutti da noi. Qui a Francavilla i locali restano aperti perché pensiamo che sia lo spazio e non il tempo a fare la differenza col Covid. Quindi vi aspetto tutti a Francavilla. Mascherina, distanza, no assembramenti. Ma l’orologio, quello lo potete lasciare a casa».