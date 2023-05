Il Pd denuncia l'aggravarsi del problema delle liste d'attesa: "Ad aprile il picco con 168 giorni di attesa, un tracollo"

“Un tracollo senza fine, una debacle impietosa. La Asl di Pescara era ed è una delle peggiori d’Italia quanto a liste di attesa e i tentativi di rimediare attuati dalla direzione generale, d’intesa con la Regione, non hanno dato risultati, anzi, nel mese di aprile secondo i dati ufficiali ricavati dal portale sanità della Regione, i giorni necessari per avere una prestazione non urgente si sono impennati fino a quota 168 rispetto ai 31 di Chieti e ai 18 di Teramo”.

A tornare a denunciare “l'immobilità” della Regione sul tema è la sezione locale del Partito democratico per voce del segretario comunale Antonio Caroselli. “Mediamente – si legge in una nota -, considerate le tre principali fasce di prestazioni, ovvero le classi di priorità relative a visite e controlli da effettuare entro 10 giorni dalla richiesta, entro sessa60nta ed entro 120, la Asl di Pescara assurge al livello di 112 giorni, per Chieti 25 e Teramo15. Una disparità abissale che i vertici della Asl non sanno giustificare, neppure in documenti ufficiali, cercando consolazione in una serie di annunci e nel fatto che le disparità più clamorose si registrano soprattutto nella classe P e che la Asl pescarese 'esegue oltre il 30 per cento delle prestazioni' come Tac 'a favore di utenti non residenti nel territorio di competenza' e in attesa di due nuove risonanze magnetiche, la speranza è ancorata alla rete degli ospedali appena varata dal ministero ma che tuttavia, secondo i dati ufficiali sui livelli di assistenza e sulle proiezioni, comporterebbero ancora minori interventi in favore dei cittadini”.

“La necessità di agire con incisività, con finanziamenti per nuove risorse sia professionali che tecnologiche, emerge anche da altri esempi. Per un ecocolordoppler l’attesa a Pescara è di ben 449 giorni, a Chieti di 47 e a Teramo di 26. Una colonscopia totale a Pescara e negli altri presidi provinciali, a cominciare dagli ospedali di Popoli e Penne, registra un tempo di attesa di 427 giorni contro i 10 di Teramo e i 43 di Chieti. La commissione sanità del Pd – precisa il partito -, presenta una comparazione sulle prestazioni totali, cioè che includono le varie classi di priorità, che sconcerta e dovrebbe offrire ai vertici aziendali della Asl e alla Regione l’occasione per una riflessione più accurata”.